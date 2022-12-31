Cengiz Holding Kazdağları'nda kıyıma hazırlanıyor

Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi'nin açmak istediği "Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi" projesiyle ilgili 26 Temmuz’da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı çıktı. Çanakkale Bayramiç’e etki edecek projeye verilen ‘ÇED olumlu’ kararı için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) dava açtı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan davada ÇED olumlu kararının “hukuka aykırı” olduğu yönünde karar verdi. Mahkeme, yeterli ve gerekli önlemlerin alınmadığı, halk sağlığının göz ardı edildiği, üstün kamu yararının gözetilmediği, ÇED alanına 150 metre mesafedeki arkeolojik sit alanına yönelik herhangi bir önlemin bulunmadığı gerekçesiyle ÇED olumlu kararını iptal etti. Ardından, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) incelenen raporun nihai hali halkın görüş ve önerileri alınmak üzere dün Bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde görüşe açıldı.

293 binden fazla ağaç var

Bakanlığın sisteminde yer alan 4 bin 230 sayfalık nihai ÇED raporuna göre şirket, 513.80 hektarlık kısmı orman arazisinden oluşan 580.21 hektarlık projenin 257.79 hektarlık alanında madencilik faaliyeti yürütecek. Ormanlık alan sayılan 513.80 hektarlık alanda ise 293 bin 768 ağaç bulunuyor. ÇED alanında fiziki olarak kullanılacak 257.79 hektarlık alana göre ise öngörülen ağaç sayısı 149 bin 250 adet. Ayrıca, patlatmalı açık ocak işletmesinde yıllık maksimum 6 milyon ton cevher, 7 milyon ton ise inşaat atığı çıkarılması planlanıyor.

Projenin yapılmak istediği alan aynı zamanda birçok hayvana da ev sahipliği yapıyor. Rapora göre, yapılan çalışmalarda alanda 42 memeli türünün yaşadığı tespit edildi. Fotokapanlara yakalanan hayvanların arasında yaban kedisi, karaca, çakal ve yaban domuzu görülüyor.

'Tekrar dava açacağız'

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, “Daha önce bu proje için bizim de derneğimizin dahil olduğu toplamda 3 farklı davada durdurma kararı aldık. Dava sürecinde her şey bizim lehimize işleyince şirket ÇED raporunu revize ederek tekrar başvuru yaptı. Şu anda süreci takip ettiğimiz bir aşamadayız. Birçok kurum ve kuruluşa aldığımız mahkeme kararlarını da attık. Yeni bir ‘ÇED olumlu’ kararı çıkarsa tekrar dava açacağız” dedi.