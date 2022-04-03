Cengiz’in elektrik dağıtım şirketi Isparta’da 20 gün iftar yemeği verecek!

Isparta’da geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında günler süren elektrik kesintileriyle yüzbinlerce insanı mağdur eden elektrik dağıtım şirketi CK Akdeniz firması Ramazan’da 20 gün boyunca iftar yemeği verecek. Isparta Belediyesi’nin kurduğu 2500 kişilik iftar çadırında Ramazan’ın ilk iftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk iftarın CK Akdeniz firmasının ikramı olduğunu söyledi. Tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterilerinin yapıldığı iftar yemeğine, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Akdeniz Elektrik Dağıtım Yatırım Direktörü Serkan Kükrek, Isparta İl Müdürü Yasin Oğuz Özcandan ve diğer şirket personeli de katıldı.

Isparta'daki ilk iftar yemeğine CK Akdeniz yöneticileri de katıldı

Isparta’da geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında yaşanan elektrik kesintileri kent halkını günlerce mağdur etmiş, yüzbinlerce kişi elektriksiz kalmıştı. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Cengiz-Kolin ortaklığındaki CK Akdeniz firması gerekli dağıtım altyapısını yenilememekle suçlanmış, kesintilerin yarattığı mağduriyetlerin ardından tazminat talepleri gündeme gelmişti.

Belediye başkanı günler öncesinden duyurmuştu

Elektrik kesintileri yüzünden maddi kayıplar yaşayan vatandaşların zararlarının tazmin edilmesine yönelik somut bir adım atılmazken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak CK Akdeniz firmasının bu yıl kuracakları iftar çadırında verilecek iftar yemeğinin 20 gününe talip olduğunu açıklamıştı.

‘Firma patronları 20 gün boyunca iftar yemeğine talip oldu'

CK Akdeniz firması patronlarının ve yöneticilerinin kendisini ziyarete gelerek bu yıl Ramazan ayında verecekleri iftar yemeklerini karşılamaya talip olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Ramazan ayının 20 gününde vereceğimiz iftar yemeğine CK Akdeniz Elektrik yöneticileri talip oldu. Diğer 10 günlük bölümü ise iftar vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımıza ayırdık” ifadelerini kullanmıştı.

Başdeğirmen: 'Bugünkü iftarı CK Akdeniz firması ikram ediyor'

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Isparta Belediyesi tarafından Meydan Alışveriş Merkezi önünde kurulan 2500 kişilik iftar çadırında dün ilk iftar yemeği verildi. Tasavvuf müziği ve semazen gösterisi eşliğinde yenilen iftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerle yeni açılan kültür merkezimizin yanındaki Meydan AVM’mizde beraberiz. İnşallah her akşam iftarı beraber açacağız. Şunu söylemek istiyorum, bu iftarı belediye kendi kasasından ikram etmiyor. Bu iftarları bizim hayırsever vatandaşlarımız, iş insanlarımız, değerli vatandaşlarımızın kendi istekleriyle bu sofralar hazırlanıyor. Buradan bu iftarlarımızı hazırlayan değerli hayırseverlerimize, iş insanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü iftarı Akdeniz Elektrik firması ikram ediyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” dedi.

İftar yemeğine CK Akdeniz Genel Müdürü de katıldı

İftar yemeğine kent halkının yanısıra CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Akdeniz Elektrik Dağıtım Yatırım Direktörü Serkan Kükrek, Isparta İl Müdürü Yasin Oğuz Özcandan, Sistem İşletme Direktörü Mehmet Akif Şahin, Genel Koordinatör Ali Aktaş, Kurumsal İletişim Yöneticisi Eda Durmuş Aslan ve CK Enerji Akdeniz İl Müdürü Hasan Bozdoğan da katıldı.

Isparta'da neler yaşanmıştı

Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan yoğun kar yağışının ardından kentte dağıtım ve iletim hatları çökmüş, kent merkezi ve kırsalda yaşayan yüzbinlerce insan günler süren elektrik kesintilerine maruz kalmıştı. Mart ayında tekrar yaşanan elektrik kesintilerinin ardından dağıtım firması CK Akdeniz eleştirilerin hedefi haline gelmiş, elektrik dağıtım ve iletim altyapısının yenilenmemiş olmasına yönelik tepkiler oluşmuştu. Tepkilerin ardından CK Akdeniz firmasının genel müdürü ve bölgedeki kimi yöneticileri ise görevden alınmıştı.

Ancak kentte yaşanan elektrik kesintilerinin yarattığı maddi zararların tazminine yönelik beklentiler sürerken henüz bu konuda somut bir düzenleme yapılmış değil.

EPDK Başkanı Yılmaz, soruşturma açıldığını açıklamıştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz hafta Isparta’daki elektrik kesintileri ve tazminat beklentilerine yönelik yaptığı açıklamada süreci takip ettiklerini belirterek, “Elbette bu hukuki bir süreç ve ilerlemeye devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Yapılan incelemelerin ardından elde edilen veriler ışığında konuyla ilgili soruşturma açıldığını dile getiren EPDK Başkanı Yılmaz, “Hizmet zaafına yönelik yeni tespitler oldukça ilgili bölgedeki şirkete yönelik yeni soruşturmalar gündeme gelecek. Soruşturma sonucuna göre mağdur vatandaşlara tazminat ve ilgili şirkete tarifeden kesinti uygulaması yapılacak” görüşünü dile getirmişti.