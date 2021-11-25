Cengiz Kurtoğlu'ndan bıçaklı saldırı

Olay, Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 'iş insanı' Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye'de bulunan restorana gitti. Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, Mustafa Can'a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.

Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu'nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi. (İHA)