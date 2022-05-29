Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu’nun sahnede olduğu esnada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte çıkan silahlı çatışmada, M.T. silahla vurularak yaralandı. M.T.'nin bacağından seken kurşun 3 yaşındaki E.F isimli çocuğu yaraladı.

Olayın ardından, olayda kullanılan silah ile birlikte 2 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)