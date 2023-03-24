Cengiz İnşaat'ın taş ocağında çalışan kamyon işçileri kontak kapattı

Cengiz İnşaat’ın İyidere Lojistik Liman inşaatına Eskencidere Vadisi’nden taş ve hafriyat taşıyan 95 kamyoncunun, akaryakıt fiyatlarının ve araç maliyetlerinin artması nedeniyle vaat edilen zammın aylardan beri verilmediği ve bunun yerine il dışından kamyon getirip çalıştırdığı gerekçesiyle iki gün önce başlattığı kontak kapatma eylemi bugün de devam etti.

Haşim Öztürk, kontak kapatma eylemi ile ilgili şunları kaydetti:

"Burada çalışan 100 aracın 95'i iş bıraktık şu an. Cengiz İnşaat’ın verdiği para bir şekilde bize ulaşmıyor. Aradaki taşeronlar bu parayı eritiyor, bizim sıkıntımız bu. İki senedir doğru dürüst para alamadık. Taş ocağımızın da can güvenliği açısından ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Burada daha önce çevreciler, ocağın açılmasında büyük mücadele verdiler. Yöre halkı olarak biz de mücadele ettik eylemcilerle birlikte ama biz, bu günlere geldik.

'Biz, işimize sahip çıkacağız'

Taş ocağının içi epeyce düzeldi. Artık ekmek yeme zamanı geldi ama taşeron firma BANTAŞ, kendi arabalarını getirmeye başladı, bize fiyat vermemeye başladı. ‘Gidin buradan’ dercesine bize fiyat veriyor ama bizim gitmeye niyetimiz yok. Biz, işimize sahip çıkacağız. Talebimiz, normalde bize söylenen fiyat, 20’ye 30 olarak onlar bilirler. Yani taban fiyat 30 TL, bize verilen sözde mazot fiyatı 20 TL. Biz buna razıyız ama verilmiş olmasına rağmen bize ulaşmamıştır. Bu parayı alamıyoruz."

'Sözünün arkasında dursun'

Sözleşmede verilen fiyatın maliyetleri karşılamadığını belirten Öztürk, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Kesinlikle karşılamıyor. Geçen sene bir bijon 10 TL iken şu anda 150 TL. Bütün bu yaşanan olaylardan sonra istediğimiz rakam yüzde 20. Asgari ücrete, emekliye, her şeye yapılan zam belli, enflasyon belli. Bizim istediğimiz bir şey değil ki. İstediğimiz tek şey, yüzde 20'lik bir rakam. Şu anda şoför maaşları 12 bin TL. Maliyetlerimizin bire 300 yüz artmasına rağmen istediğimiz rakam yüzde 25. Bize dendi ki ‘Sizin istediğiniz taleple 20 bin lira mazot ve 30 bin lira tonaj fiyatı verilmediği takdirde ben daha yükleme yapamayacağım’. Bunu Ercan Bey söylemesine rağmen şu anda sağdan soldan araba çağırdı, kendi arabalarıyla çalışıyor. Sözünün arkasında dursun. Bizim mağduriyetimiz Cengiz İnşaat’ın üst kademelerine iletilmiyor."

'Burada geçinemiyoruz'

Bir diğer kamyoncu ise şunları söyledi:

"Biz, burada geçinemiyoruz, masrafları karşılayamıyoruz. Yıl başında asgari ücret açıklandı, her şeye zam geldi. Bize ise çalıştığımız taşeron firma, yıl başından beri ‘Zam vereceğiz’ diyor. Zam almadan çoğu arkadaşımız, şoförlerine kendileri zam yaptı. Lokantada bir yemek 50 lira olmuşken personel yemek parasını artırdık, ama biz para alamadan personelimize yemek veriyoruz. Firmalar, bizi dikkate alıp da bizim karşımıza çıkıp bize fiyat veremiyorlar. Şu anda bize bir fiyat teklif edildi, almış olduğumuz fiyatın altında bir fiyat. Bize rakam oyunu yapıp, bakın ki ‘Ben size zam yaptım’ diyerek karşımıza çıkıyorlar. Ama artık buradaki arkadaşların hiçbirinin dayanacak gücü kalmadı. Sanayilerden çıkamıyoruz, kimse bizi dikkate almıyor."

'Son noktaya geldik'

Başka bir kamyon sahibi ise, "Artık geçinemiyoruz, iş yürümüyor. Son noktaya geldik. ‘Bugün yarın zam yapacağız’ diyerek bizi oyaladılar. Yaptıkları da bize halihazırda verilen fiyatın altında oldu. O yüzden biz de çalışamıyoruz" derken diğer bir kamyoncu ise "Taşeron firmayla 12’nci ayda görüştüğümüz zaman, ikinci ayda bize paramızı zamlı vermesi gerekiyordu, zam yapacağını kendisi bizzat söylemişti. Hâlâ bir zam göremedik, 80 gün oldu" dedi.

İstedikleri ücreti alana kadar eylemlerine devam edeceklerini aktaran bir kamyon sahibi, "İstediğimiz fiyatın bize verilmesi için elimizden geleni yapacağız. ‘Dışarıdan araba getiririz’ diyerek bizi kimse korkutmasın. Biz, bu yörenin halkıyız, mücadeleye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından İyidere Lojistik Liman inşaatında toplanan kamyon şoförleri, araçlarına binerek ve klakson çalarak Eskencidere’deki taş ocağına gitti. Buradan tekrar İyidere Lojistik Liman inşaatına gelen kamyoncular, kontak kapatma eylemine devam etti. (ANKA)