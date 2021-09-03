Cengiz Holding'e vergi ve KDV kıyağı

Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır'ın Samsun'da kuracağı 1,6 milyar TL'lik katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisine gümrük vergisi ve KDV muafiyeti dahil birçok destek tanındı.

Samsun’da başlangıç tarihi 1 Mart olarak belirtilen katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisinin tevsi ve ürün çeşitlendirme yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, sabit yatırım tutarı 1,6 milyar TL olarak belirlenen projenin 4 yılda tamamlanması ve 300 ilave, 20 de nitelikli personel istihdamı yaratması öngörülüyor.

Tevsi ve ürün çeşitlendirme yatırım süresi sonunda, işletmenin yıllık 15 bin ton katot bakır, 250 bin ton da DAP gübresi ek üretim kapasitesine ulaşması planlanıyor.

Karar kapsamında projeye gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna ve iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreli SGK işveren primi desteği, 10 yıl süreli gelir vergisi stopaj desteği, azami 20 milyon TL tutarında ve 5 yıl süreli nitelikli personel desteği, 75 milyon TL ile sınırlı 10 yıla kadar enerji tüketim harcamalarının yüzde 50 oranında enerji desteği ve yatırım yeri tahsisi teşvikleri sağlanacak.