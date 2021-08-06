Cengiz Holding yetkilisi: Sosyal medya tepkilerinden sonra bağışı kabul etmediler

TEMA Vakfı'nın, fidan bağışı kampanyasında Cengiz Holding'in 50 bin fidanlık, yani 500 bin TL'lik bağışını reddettiğini belirten haberlerin ardından Cengiz Holding'e ulaşıp iddiaların doğru olup olmadığını, kendilerine bir açıklama yapılıp yapılmadığını sorduk.

Cengiz Holding Genel Merkezi'nden bir yetkiliyle yaptığımız görüşmede TEMA'yla yaptıkları görüşme sonrasında anlaştıklarını, hatta bağış talimatının dahi verildiğini ancak sosyal medyada gelen tepkiler üzerine bağışı geri çekmelerinin istendiğini söyleyen yetkili "bu süreçte bu tür çekişmeleri doğrul bulmuyoruz. Memleketimiz yanıyor, biz de bir şey yapmak istiyoruz, ancak maalesef böyle bir durumla karşılaştık" dedi.

Yetkili konuyla ilgili kurumsal açıklamanın da kısa süre içinde yapılacağını söyledi.

TEMA'nın açıklaması

TEMA Vakfı'na telefonla ulaşmaya çalıştık, ancak yoğunluktan sorularımıza yazılı yanıt verilebileceği belirtildi. Yazılı olarak basında çıkan haberin doğru olup olmadığını, eğer doğruysa bağışın neden kabul edilmediğini sorduğumuzda ise aşağıdaki açıklama gönderildi:

"TEMA Vakfı olarak, kuruluş amacımız ve misyonumuz doğrultusunda, bağışlarını kabul edebileceğimiz firmaların destek taleplerini faaliyet gösterdikleri sektörlerin doğaya verdikleri etkiyi dikkate alarak, hassasiyetle değerlendiriyor ve ilkelerimiz doğrultusunda bazı bağışları kabul edemiyoruz. Bağış kabulü ile ilgili süreçler yönetim kurulumuzun takdirinde olup, kişi ve kurumlar özelinde ticari sır ve dolayısıyla gizli nitelikli bilgi hüviyetinde olabileceğinden bu yönde bir açıklama yapılamamaktadır."