Cengiz Elektrik’ten Meclis faturalarına ilişkin açıklama: Ucuza elektrik sağladık

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi TBMM Yerleşkesinin son 5 yılda ödediği elektrik faturalarıyla ilgili bilgi vermişti. Hakverdi, 2020 ve 2021 yılında Meclis'in elektrik ihalesinin Cengiz Elektrik'e verildiğini ve ticarethane olarak faturalandırılma yapıldığını duyurmuştu.
Cengiz Elektrik, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Şirketimizin TBMM’yle olan elektrik sözleşmesi Ocak 2020 - Aralık 2021 tarihlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla 2022 yılının herhangi bir ayında Meclis’e Cengiz Elektrik tarafından elektrik tedariki sağlanmamış ve fatura kesilmemiştir" denildi.
Meclis'in ticarethane olarak faturalandırılmasına değinilmeyen açıklamada şöyle denildi: