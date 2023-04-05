Yeşil Sol Parti Aday Mutabakat Komisyonu, Cengiz Çandar’a milletvekili adaylığı teklifi götürdü.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Yeşil Sol Parti’nin teklifini kabul eden Çandar, yarın başvuru dosyasını partiye sunacak.
Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti’nin adaylık teklifini kabul etti
Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.
Haber Merkezi
Yeşil Sol Parti Aday Mutabakat Komisyonu, Cengiz Çandar’a milletvekili adaylığı teklifi götürdü.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Yeşil Sol Parti’nin teklifini kabul eden Çandar, yarın başvuru dosyasını partiye sunacak.