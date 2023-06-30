Cenevre Havalimanı'nda grev: Onlarca uçuş iptal edildi

Swissinfo'nun haberine göre, İsviçre'nin en yoğun ikinci havalimanı olan Cenevre Havalimanı'nda (GVA) pasaport kontrolü yapan çalışanlardan ve güvenlik işçilerinden oluşan yaklaşık bin kişi greve gitti.

Havalimanı yönetimi ile Kamu Hizmetleri Birliği Sendikası (VPOD) arasında, çalışanların ücret artışına ilişkin görüşmelerde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle çalışanlar saat 04.00'te başlattıkları grevi, pazar gününe kadar uzatma kararı aldı.

Havalimanı yönetimi, çalışanların bugün ve yarın sürecek grevinin, bazı uçuşların iptal edilmesine ya da gecikmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Şu ana kadar onlarca uçuşun iptal edildiği açıklandı. (AA)