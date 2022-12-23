Cenazeler karıştı, Abdulkadir Sargın'ın cenazesi yanlışlıkla yakıldı

Hannover kentinde yaşayan 71 yaşındaki Abdülkadir Sargın beyin kanaması geçirerek 14 Aralık günü hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Sargın'ın naaşı, bir cenaze nakil şirketine teslim edildi. 20 Aralık'ta cenaze hazırlıkları sırasında Sargın'ın cenazesinin bir Alman vatandaşınınkiyle karıştığı ortaya çıktı. Aile adli tıp servisi ile temasa geçince karışan cenazenin yakıldığı bilgisi verildi.

Bakanlık devreye girdi

Aile duruma isyan etti. Devreye Türkiye Dışişleri Bakanlığı girdi. Bakanlık, olayın öğrenilmesinin ardından aile ile hemen temas kurulduğunu ifade etti ve olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını açıkladı.

Daha önce de benzer vakalar olduğu öne sürüldü.

