'Cenaze aracı şoförün üzerinde nakit bulunmadığı için Göcek Tüneli'nden geçirilmedi'

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’nın Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan Göcek Tüneli’nde, Antalya’dan Dalaman’a gelen cenaze aracının şoförün üzerinde nakit olmadığı gerekçesiyle gişeden geçirilmediğini söyledi.

ANKA’dan Esma Turan’ın haberine göre, Girgin, “Diriye saygınız yok, ey AKP iktidarı bari ölüye saygınız olsun. Duy bunları Sayın Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı” dedi. Cenaze nakil aracının şoförü Fatih Barut da “Türkiye’nin her bir tarafına cenaze götürüyoruz. Hiçbir zaman böyle bir sorunla karşı karşıya gelmedik” dedi.

‘Köprüleri yapan zihniyete karşı çıkıyoruz’

“Vicdanlarımızı sızlatan bir olayı paylaşmak istiyorum” diyen CHP’li Girgin şöyle konuştu:

"Dalamanlı bir ailemizin Antalya’dan gelen cenazesi, şoförün üzerinde nakit bulunmadığı için Göcek Tüneli’nden geçirilmedi. Şoförün kredi kartı ile ödeme teklifi de kabul edilmedi ve Cenaze Dalaman’dan gelen başka bir nakil aracına aktarıldı. Vatandaşı müşteri olarak görmenin bütün değerlerimizi nasıl yok ettiğinin bir örneği değil mi bu? Bu toplum cenazeye saygı gösterir, böyle bildik, böyle yaşadık. Tünelleri, köprüleri paralı yapan zihniyete, sadece maddi açıdan değil; hayatlarımıza el koyan para her yere sızdığı, her yeri çürüttüğü için de karşı çıktık. Para hayatımıza hakarete dönüşüyor. Yazık! Çok yazık! Ailemize tekrar baş sağlığı diliyorum. Bu olayın peşini bırakmayacağız".

‘Cebinde paran yoksa ölmek bile kabahat...’

"Yap işlet devret ile yapılan 900 metrelik tünel ile vatandaşı soyduruyorlar, hadi dirilere saygınız yok, ölüye bari saygınız olsun” diye konuşan Girgin, “AKP döneminde öyle bir hale geldik ki; maalesef, cebinde paran yoksa ölmek bile kabahat oldu. Diriye saygınız yok, ey AKP iktidarı bari ölüye saygınız olsun. Duy bunları Sayın Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı” dedi.

CHP’li Girgin ayrıca 960 metre olan Göcek Tüneli’nden geçişlerde 15 lira alındığını, 119 kilometre uzunluğundaki İzmir- Aydın Otoyolu’nda Selahattin Tüneli’nden 9 lira 50 kuruş alındığını söyledi.

‘Soygun, 2025’e kadar sürecek’

Girgin, “TBMM’de bakanlık bütçe görüşmelerinde Göcek Tüneli’nin ücretli olmasına ilişkin sorduğumuz soruya Bakanlık tarafından Göcek Tünelinin yap-işlet-devret modeli ile ihale edildiği ve devlet tarafından yapılan ikinci tünelin de şirkete devredilerek 2032 yılına kadar olan sözleşmeden mahsup edilerek 31 Aralık 2025 yılına kadar şirket tarafından işletileceği belirtildi. Yani soygun 2025'e kadar sürecek. Ayrıca verilen cevapta vatandaşların tüneli kullanmak istemezlerse diğer yolu tercih edebilecekleri söylendi. Soruyoruz; hani Göcek Tüneli ücretsiz olacaktı?” diye konuştu.