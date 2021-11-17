Cemil Çiçek'ten Bahçeli'ye dikkat çeken 50+1 yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Anayasa toplantısında 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum" sözleri nedeniyle MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından hedef alınmıştı.
Bahçeli, "Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim" demişti.
Çiçek, Sözcü'den Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamada, "Konunun nasıl gündeme geldiği belli" dedi, Erdoğan'ın Temel Karamollaoğlu'na yaptığı "yüzde 50+1 mahsurlu" atıfta bulundu.
Erkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle: