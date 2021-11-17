Cemil Çiçek'ten Bahçeli'ye dikkat çeken 50+1 yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Anayasa toplantısında 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum" sözleri nedeniyle MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından hedef alınmıştı.

Bahçeli, "Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim" demişti.

Çiçek, Sözcü'den Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamada, "Konunun nasıl gündeme geldiği belli" dedi, Erdoğan'ın Temel Karamollaoğlu'na yaptığı "yüzde 50+1 mahsurlu" atıfta bulundu.

Erkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Dün… Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'i aradım. Çiçek, misafiri olduğu için Bahçeli'yi canlı dinleyemediğini ama metni yazılı bir şekilde okuduğunu söyledi. Çiçek şöyle konuştu: “Artık bir şey demiyorum. Ben sizinle yaptığım röportajda söylemiştim: Doğrusu siz gazetecilik yapıyorsunuz. İtirazlarım çok açık. Ama fikir değil ben tartışılıyorum. Kusura bakmayın bundan sonra beyanat vermeyeceğim. Benim söylediğim belli Sayın Bahçeli'nin de. Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın. Bir kez daha söylüyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Açıklamalarım ortada. Değerlendirmesi gerekenler değerlendirir. Ayrıca açıklama yapmam gerekmez.”

Teşekkür edip kapatırken Cemil Çiçek şunları ekledi:

“Ama gördünüz değil mi? Dediklerim doğru çıkıyor. Fikirler değil ben tartışılıyorum. Bu ortam sağlıklı bir konuşma ortamı değil ki! İnsanlar konuşsa… Altını yeniden çiziyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Dolayısıyla kamuoyu nasıl değerlendirir, değerlendirmesi gerekenler nasıl değerlendirecektir.”

Yılların siyasetçisi Çiçek'in “Konunun nasıl gündeme geldiği belli” cümlesi çok önemli. Çünkü… Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SP lideri Temel Karamollaoğlu arasında geçen görüşme sonrasında Karamollaoğlu'nun açıklamalarına işaret etti. Karamollaoğlu 11 Kasım'da, Erdoğan'ın sistemi “istikrar” vurgusuyla savunduğunu, sadece Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından “50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” şikayetinde bulunduğunu söyledi."