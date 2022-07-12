Cemil Çiçek: Din konusunda kayıt dışıyla mücadele edilmeli

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yabancı ülkelerin birinci sınıf istihbaratçılarının Türkiye'de görev yaptığını öne sürdü ve "Bunlar yasal ya da yasal olmayan değişik grupların, organizasyonların içerisinde görev yapıyor. Bunlara dikkat etmek ve üzerinde durmak gerekiyor" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e açıklamalarda bulunan Çiçek, ekonomi ve siyasette olduğu gibi dinde de kayıt dışıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

'Birinci sınıf istihbaratçıların görev yaptığı yer Türkiye'

'Önemli dış güçlerin' sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini söyleyen Çiçek, yabancı ülkelerin birinci sınıf istihbaratçılarının Türkiye'de görev yaptığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız haklı olarak dış güçler vurgusu yapıyor. Evet, 27 Mayıs, 12 Mart vb… Dış güçler var. Ancak… Birinci tespitim şu: Türkiye tesir katsayısı en yüksek olan coğrafyada. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan topağı olan coğrafya çok stratejik. İkinci tespitime geçelim: Önemli dış güçlerin sayısı 7-8'i ya da bir elin parmaklarını geçmez. Bu 7-8 dış gücün birinci sınıf istihbaratçılarının görev yaptığı yer Türkiye. Bu istihbaratçılar Ankara toptancı halinde salatalık satmıyor. Bunlar yasal ya da yasal olmayan değişik grupların, organizasyonların içerisinde görev yapıyor. Bunlara dikkat etmek ve üzerinde durmak gerekiyor."

'Diyanet'e çok görev düşüyor'

"Diyanet İşleri Başkanlığı'na çok görev düştüğünü" söyleyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

Şehir şebekesine temiz su vermezsen, klorlamazsan, millet de gider koli basili olan sudan içer. Diyanet'e çok görev düşüyor. Çünkü… 15 Temmuz darbe girişimin ardından hazırlanan iddianamelerin girişine bakın, 60-70 sayfada ne yazıyor? Rüyalar üzerinden din anlatılıyor. Fetullah Gülen'in örgütlenmesinin Kestanepazarı'nda başladığı, dini söylemler vs… Rüyalar üzerinden kurgulanan hareket. Önemli ilahiyatçılardan Prof. Mustafa Öztürk, Fetullah Çatı İddianamesi'nde bilirkişiydi ve yaptığı tespitler çok önemli. Osmanlı, Selçuklu döneminde bile bazı yapıların dini rüyalar üzerinden anlattığını görüyoruz."

'15 Temmuz'da ABD, Batı ve Müslüman ülkeler var'

Ekonomi ve siyasette olduğu gibi dinde de kayıt dışıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, konuya dair şöyle konuştu:

"Bu noktada nasıl 'ekonomide kayıt dışı' diyorsak, 'siyaset de kayıt dışı' diyorsak, din konusunda da kayıt dışıyla mücadele edilmeli. 15 Temmuz'da (bugün barıştık denildi) ABD, Batı ve Müslüman dediğimiz ülkeler var. Tamam dış politikada ebedi düşman veya dost yoktur ama… Daha önce de söyledim: Terörün arkasında bazen aynı kıbleye yöneldiğimiz, bazen aynı ittifak içerisinde olduğumuz, bazen de her ikisi birden olan uluslararası güçler var."