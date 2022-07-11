Cemil Çiçek: 15 Temmuz ciddi bir Amerikan planlamasıdır

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Darbe girişiminin ABD'nin planladığını öne süren Çiçek, "Halen birçok yönleriyle o işin aydınlandığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Çiçek'in röportajından öne çıkanlar şöyle:

'Politikalar gözden geçirilmeli'

Devletin işleyişi açısından birçok problemi getirdi. Halen bu problemlerin önemli bir kısmı devam ediyor. Bunlardan gerekli dersi çıkarıp politikaların yeni baştan gözden geçirilmesi, mevzuatın bu manada yeni baştan gözden geçirilmesi gerekiyor.

'Bir cemaatin başında olanın planlayacağı bir husus değil'

Siyaset bilimi açısından siyasetin yönetimi açısından devlet yönetimi açısından sayısız başlıkların alt alta konup ondan sonra bir sonuca varmak gerekiyor. Elbette aşırı bir vehme gerek yok ama görüyorsunuz ki halen orda, burada, şurada halen iltisakları çıkıyorsa bu en üst düzeyde bir kurmay planlamasıdır. Bunu görmek lazım. Bir cemaatin başında olanın planlayacağı bir husus değil.

'Ciddi bir Amerikan planlaması'

İşin içerisinde gırtlağına kadar müttefikimiz olan devlet var. Ciddi bir Amerikan planlamasıdır bu. Onun için de iade etmiyorlar foyaları meydana çıkmasın diye. Batı da beraberdir. Bizim geçmiş darbelerin arkasında her zaman olmuştur. Yunanistan’ın tekrar NATO’ya dönmesini vs. hesaba kattığımızda 12 Eylül’ün hemen ilk günlerinde yapılan işlemlerdir bunlar. Sanki darbe bunun için yapılmış gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Onun için en üst düzeyde bir kurmay planlamasıdır bu. Arkası var."