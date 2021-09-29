Cemil Bayık: Muhatap Meclis ve HDP'dir

Cemil Bayık, Avrupa’da yayın yapan Sterk Tv’de yayınlanan bir söyleşide Kürt sorununda muhataplık tartışmasına yaptığı yorumda Meclis'i ve HDP'yi işaret etti. Rudaw'da yer alan habere göre Bayık şöyle konuştu:

"Bu tartışmalar anlamsız. Muhatap kim tartışması yanlış. Zaten yıllar önce ‘Çözüm yeri Meclis'tir, HDP muhataptır’ diyen Apo'dur. Kürt sorununun artık daha da büyüdüğünü gördüler ve CHP bu yüzden Kürt sorununu tekrar gündeme getirdi. Eğer AKP-MHP siyasetini boşa düşürmeseydik, CHP Kürt sorununu gündeme getirmeye cesaret edemezdi. CHP geçmişten beri var, neden daha önce Kürt sorununu dile getirmiyordu? Kürt sorunu bugün mü ortaya çıktı? Hayır 100 yıldır var".