Cemevleri saldırısında gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

Ankara'da 3 ayrı cemevine saldıran zanlı savcılığa sevk edildi. Zanlılar, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 3'e yükseldiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" demişti.

Tutuklama talebi

Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

Bir kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 3 şüpheliden Ahmet Ozan K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.