Cemevinin yardım TIR'ına silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

İstanbul Pendik'teki Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı'na bağlı cemevinde depremzedelere yardım toplayanlar, yol verme tartışması yaşadıkları kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yardım malzemeleri yüklenirken "TIR yolu kapatıyor" iddiasıyla, çalışmalara katılanlarla tartışan ve daha sonra tekrar gelerek ateş açan Ömer A. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Ömer A'nın açtığı ateş sonucu bir kişi bacağından yaralanmış, kurşunlardan biri de cemevine isabet etmişti.

İfadesinde yere doğru bir el ateş ettiğini, herhangi bir kastının bulunmadığını öne süren saldırganın tutuklanmasına karar verildi.

'Sizi burada yakacağız' sözleriyle tehdit ettiler

Vakıf Başkanı Zeynel Fırat, saldırının ardından yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı:

"Bütün bölgedeki dostlarımızla bir merhem olmak istedik. Yola çıkacaktık. 2 kişi önümüzü kesti. 'Bu TIR neden burada duracak. Niye duruyor' dediler. Sonra 'buyurun geçin' dedik ama anlatamadık. Tartışmayı uzattılar ve daha sonra 'Bekleyin biz size göstereceğiz. Bu iş burada bitmedi, sizi burada yakacağız. Adamlarımız çok. Siz bizi tanımıyorsunuz' diyerek tehditleriyle gittiler. 2 dakika sonra geldiler aynı araçta. Bu sefer plakalarını sökerek gelmişler Geldikleri süre içerisinde de direkt üzerimize benim üzerime ateş ettiler. Hızır ayındayız. Birbirimize Hızır olmamız lazımken birbirimize sarılmamız lazımken. Gerçekten çok üzgünüz."