Cemevinin önüne şüpheli paket bırakan şahıslar gözaltına alındı: Balta, tespih...

Kayseri'nin Battalgazi Mahallesi'ndeki cemevi önüne şüpheli paket bırakan beş kişi gözaltına alındı.

Bir şüphelinin video çektiği diğer iki şüphelinin ise cemevinin merdivenlerine bir adet çanta, bir adet beze sarılı balta ve bir adet tespih bıraktığı tespit edildi. Olay yerine giden emniyet ekipleri, şüpheli paketi kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti.

Kayseri Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama şöyle:

"13.10.2022 tarihinde kendilerini sanatçı olarak tanıtan şahısların Cemevine yönelik provokatif eylem girişimleri İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları neticesinde amacına ulaşamadan tespit edilerek engellenmiştir. Dün akşam saat 17:00 sıralarında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne 'Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Cemevi önünde şüpheli paket bulunduğu' ihbarı yapılması üzerine Emniyet ekiplerimiz adrese intikal etmişlerdir.

Cemevi merdivenlerinde 1 adet kahverengi çanta, 1 adet kırmızı renkli beze sarılı balta ve 1 adet tespihin bulunduğu görülmüş, çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, saat 16.10 sıralarında beyaz renkli bir otomobil ile 5 şahsın malum adrese gelerek 1 şahsın video çektiği, diğer 2 şahsın ise cemevi merdivenlerinde bulunan malzemeleri bırakarak ayrıldıkları tespit edilmiştir. Şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan tespit çalışmaları sonucunda sanatçı olduklarını ifade eden S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Konuyla ilgili çalışmalar Emniyet Müdürlüğümüzce titizlikle devam etmektedir."