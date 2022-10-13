Bahçeli'nin isteğiyle, Türkeş'in memleketine cemevi yapılıyor

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri Pınarbaşı'na cemevi yapılıyor. Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, talimatı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiğini, inşaatın 1,5 ay önce başladığını söyledi.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, Uzunluoğlu çevre düzenlemesiyle birlikte toplam 3 bin 840 metrekare alan üzerinde bina inşaatı yapıldığını bildirdi. "40 günde inşaatı bitiriyoruz. 15-20 güne kadar açılışı yapacağız" diyen Uzunluoğlu, Bahçeli'nin 'yeni cemevleri de yapılsın' tavsiyesi verdiğini söyledi. Başkan Uzunluoğlu şöyle konuştu: "Genel başkanımız yurttaşlar arasında ayrım yapmadığını her zaman dile getiriyor. Bahçeli'nin grup toplantısında 'Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir' ifadesi de bunun bir göstergesidir. Onun tavrı tüm ülkücülerin tavrıdır. İmkanlar nispetinde camilere nasıl bakıyorsak cemevlerine de aynı bakış açısıyla bakar, yenilerini yaparız. Türkeş'in de Aleviler ile ilgili hassasiyeti aynıydı. Bizler de onlardan öğrendiğimiz her şeyi hayata geçiriyoruz."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etmişti.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni düzenlemiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını açıklamıştı. Başkanlığın cemevlerinin tamamını yöneteceğini belirten Erdoğan, cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanmak suyu, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili sorunların çözüleceğini söylemişti. Talep edenlere bu kurumsal bünyede kadro da verileceğini ifade eden Erdoğan, birçok Alevi sivil toplum örgütünün 'cemevleri ibadethane statüsüne alınsın' talebiyle ilgili ise bir açıklama yapmamıştı.

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin lideri Bahçeli ise salı günü yaptığı grup konuşmasında "Cemevi de cami de bizimdir" çıkışı yaparak Erdoğan'a destek vermişti. Bahçeli cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini destekleyeceklerini de söyledi.