Cemevine kayyum atanmıştı: Soylu hakkında suç duyurusu

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, depremin merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan ve depremzedelerle dayanışma amacıyla yardımların toplandığı Hasankoca Cemevi Yardım Merkezi’ne kayyum atanmasıyla ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; yardım merkezine kayyım atanması ve yardım faaliyetlerinin engellenmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Jandarma Komutanı ve konuya ilişkin talimat veren veya suç eylemine dahil olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Suç duyurusunda, söz konusu kişiler hakkında “görevi kötüye kullanma”, “kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi” ve diğer suçlar bakımından işlem yapılması istendi.

'Hiç bir asayiş probleminin yaşanmadığı yerlerdendi'

Suç duyurusunda kayyum atanan yardım merkezinde sadece yardım faaliyetlerinin organize edilmediği, aynı zamanda depremzedelerin de bu merkezde barındığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

“Deprem dayanışma evi kamunun, valiliğin, kaymakamlığın da bilgisi dahilinde depremin ilk gününden itibaren ülkenin her yanından yardımlar gelmiş, bu yardımlar gönüllülerin ortak çalışması ile tasnif edilip ihtiyaca göre köylere, ilçelere dağıtılmaktaydı. Günde 35-40 köye özellikle ulaşımın zor olduğu ilçe ve köylere ulaştırılmıştır. Hiçbir asayiş probleminin yaşanmadığı, bilinçli bir organizasyonla yardımların en efektif dağıtıldığı yardım merkezlerinden olması nedeni ile de afetzede halkın yaşamsal ihtiyaçları karşılayabilen, kamuoyunda oluşan bu güven nedeni ile de insanların çokça yardım gönderdiği yerlerden idi.

'Kaymakam tüm yardım malzemelerine el koymuştur'

15 Şubat tarihinde, dayanışma merkezinin çalışmalarının 9’uncu gününde, Pazarcık kaymakamı beraberinde uzun namlulu yüzlerce silahlı asker ile bu dayanışma alanına gitmiş, yardımlara ve binaya el koyduklarını söylemiştir. Kaymakam, girişleri engelleyici tedbir alarak buraya 6 kişilik yönetim atayacaklarını belirtmiş ve TIR dahil tüm yardım malzemelerine el koymuştur. Kaymakam yazılı hiçbir talimat göstermediği gibi el koyma işleminin dayanağına dair de hiçbir açıklama yapmamıştır. Askerler deprem bölgesinde zaten var olan korku ve kaygıyı arttıracak şekilde silahlarını göstermek sureti ile dayanışma alanına gelmişlerdir. El koyma işlemi sonrası yardımların olduğu kamyonlardaki malzemeler moloz döker gibi araçlardan dökülmek sureti ile çıkartılmış ve zarar verilmiştir.

Suçlar ve devam eden, tespit edilecek benzer suçlar açısından suçları işleyen şüphelilerin, kamu görevlilerinin ve kişilerin ayrı ayrı tespit edilerek haklarında ivedilikle soruşturma açılmasını, delil tespiti ile ifade alma işlemlerinin hızlıca yapılmasını, görevi kötüye kullanma (5237 sayılı yasa, m.257) kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi (5237 sayılı yasa, m. 113) ve resen belirlenecek suçlardan şüpheliler hakkında etkili soruşturma yürütülmesini ve haklarında kamu davası açılması talebiyle iddianame hazırlanmasını talep ederiz.”