Cemevi'ne 11 bin liralık elektrik faturası: Diyanet'in masasında 

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’ne ticarethane tarifesinden 11 bin 615 TL’lik fatura kesildi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan yapılan açıklamada, “Zamlardan sonra gelen elektrik faturamız 11.615,25 TL’dir. Cemevlerinin elektrik faturalarının ticarethane statüsünde gelmesi bu ülkenin ayıbıdır. Bütün canlarımızı tüm cemevlerimizle dayanışmaya bekliyoruz” denildi.

Bektaş Veli Vakfı EPDK'ya yaptıkları itiraz başvurusunun cevabı da paylaştı. EPDK'dan verilen cevapta, “Cemevlerinin mevzuatta ifade edilen ibadethane kapsamında bulunup bulunmadığının tespiti kurumumuz görev alanına girmemekte olup, anılan hükümler çerçevesinde konunun Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir” denildi.