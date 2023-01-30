Cemevi saldırganı ilk kez hakim karşısında

Ankara'da 30 Temmuz 2022 tarihinde cemevlerine ve Alevi kurumlarına yönelik eş zamanlı 5 saldırı gerçekleştiren kişilerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ahmet Ozan Karaca, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlanırken tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise katılmadı. Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri de mahkeme salonunda yer aldı.

'Akli dengesi yerinde değil' iddiası

Avukatlar, duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması ve tutuksuz sanıkların huzurda dinlenmesi için bu celse savunma alınmamasını talep etti. Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşma salonunun değiştirilmesine ilişkin talebin gelecek celse değerlendirileceğini belirterek, tahliyeye yönelik talebini dile getirmesi için tutuklu sanık Karaca'ya söz verdi.

Tutuksuz yargılanmayı talep eden sanık Karaca, mahkemenin istediği zaman savunma yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sanık avukatı da müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını, bu nedenle tutuklama gerekçesinin ortadan kalktığını savunarak Karaca'nın tahliyesini istedi.

Adli Tıp'tan rapor istendi

Beyanların ardından ara kararı açıklayan hakim, sanık Karaca'nın aklı sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını kararlaştırdı. Ayrıca tutuksuz sanıkların mahkeme huzurunda savunma yapmalarına hükmeden hakim, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre 30 Temmuz 2022'de Ahmet Ozan Karaca, Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldırıda bulundu. Sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can ise Karaca'yı azmettirmekle suçlandı.

Söz konusu sanıkların, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. (AA)