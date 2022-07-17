Cemal Kaşıkçı'nın avukatı 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltına alındı

İstanbul'da öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir dönem avukatılığını yapan ABD vatandaşı Asim Ghafoor Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltına alındı. İstanbul'a hareketi öncesi Dubai'de havalimanında yakalanan Ghafoor'un "kara para aklamakla" suçlandığı kaydedildi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili de konudan haberdar olduklarını kaydetti. Ghafoor'un aile düğününe katılmak üzere İstanbul'a gitmek için bulunduğu Dubai'de havalimanında yakalandığı kaydedildi.

Avukat Ghafoor'un suçlamalara dair bilgisi olmadığı belirtildi.