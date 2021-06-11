Cemal Enginyurt'tan otel itirafı: Parayla kalsam kalamam ki

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamaları sonrası gündeme gelen Paramount Otel’de kalmadığını söyledi, ancak bu otelin önceki ismi olan Royal Palace'ta kaldığını söyledi.

TV100’e konuk olan Enginyurt, otelin eski işletmecisi Cihan Ekşioğlu ile olan ilişkisini "Benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Benim de kendisine 'Şuralara yardım et' dediğimde yardım etmiş hayırsever bir insan" sözleriyle anlattı.

İsmail Saymaz’ın "Sen o otelde kaldın mı?" sorusuna yanıt veren Enginyurt, "Ben o otelde kalmadım. Ben Royal Palace (Paramount Otel’in eski adı) diye Cihan Ekşioğlu’nun otelinde kaldım. Cihan Ekşioğlu benim kardeşim 'Abi misafir edeyim ailenle beraber' dedi. 'Hay hay' dedim" ifadesini kullandı.

Saymaz’ın “Para verdin mi?” sorusuna da yanıt veren Enginyurt, "Vermem ya. Ben Türkiye’nin neresine gidersem gideyim hep benim arkadaşlarım" dedi, otelin söylendiği gibi pahalı olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Bakmam ki. Para vermediğim yerin fiyat listesine niye bakayım. Ben zaten o otellerde parayla kalsam kalamam ki" yanıtını verdi.