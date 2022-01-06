Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a sokak yanıtı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi” sözlerine ilişkin “Bu millet anayasadan gelen bütün haklarını kullanacaktır. Sokağa çıkmak gerektiğinde sokağa da çıkacak, anayasal çerçevede hakkını da hukukunu da arayacaktır. Kimi tehdit ediyorsunuz” dedi.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Enginyurt, şunları söyledi:

"Bir gün gelecek o sandıkta bu millet sizi kovacaktır'

“Halk ekmek büfeleri önünde kuyrukta bekleyen on binlerce insanı görüyor, ucuz ekmek almak için mücadeleyi ve o mücadele sırasındaki feryadı duydukça üzülüyoruz. Ama esas büyük bir tehlike kapımıza gelmeye başladı. Önümüzdeki aylarda fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Fırıncılar artık artan maliyetleri karşılayamaz bir halde. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta ve diğer ürünlere yapılan zamlarla fırıncılar artık ekmek kazanmayı bırakın zararın içerisinde her gün bataklığa doğru gitmekteler.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2,6’dan milletten buğday aldı. Aldığı buğdayı 5,5 liradan satarak maalesef destekleme yerine kösteklemeye devam ediyor. TMO, unun çuvalını güya ucuz satıyor ‘220 lira’ diyor. Ama 220 lira bile fırıncı için büyük bir maliyet çünkü, elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta yapılan zamlarla artık maliyetler karşılanamaz ve maliyetler ödenemez hale gelmiştir. Bizim Ordu Merkez'de Altınordu ilçesinde 100'ün üzerinde fırın var 40 tane fırıncı fırınını satılığa çıkarttı. Artık iş yapamıyor, artık evine kendisi ekmek götüremez hale geldi.

İktidarı uyarıyoruz, ‘Millet İttifakını kovalayacağız, sonuna kadar kovalarız milleti’ diye tehdit edenlere buradan bir uyarı yapıyoruz. Millet perişan. Esnaf perişan. Yaptığınız zamlarla bütün millet her geçen gün büyük sıkıntıların içerisine giriyor. Artık bu zamlara ‘dur’ deyiniz. Artık milletin sesini feryadını duyunuz. Yoksa bir gün gelecek o gün de sandık, o sandıkta bu millet sizi kovacaktır. “

'Yazıklar olsun senin gibi bakana'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin MÜSİAD üyeleriyle yaptığı toplantıdaki “Sizin gibi helal ticaret yapanlarla birlikte çok şey başaracağız” sözleri için Enginyurt, “Nureddin Nebati, MÜSİAD’a üye olmayanlar haram ticaret mi yapıyor. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. Yazıklar olsun senin gibi bir bakana. TÜSİAD’dakiler haram ticaret mi yapıyor?” dedi.

'Tehdidinizden geri adım atan, korkan namerttir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi” sözlerine tepki gösteren Enginyurt, şöyle konuştu:

“15 Temmuz’da kim sokağa döküldü. 15 Temmuz’da Demokrat Partili, CHP’li, Büyük Birlikçi, Saadet Partili; partili partisiz milyonlarca Türk milleti sokağa döküldü. Kimi tehdit ediyorsunuz, neyi tehdit ediyorsunuz. Bu millet anayasadan gelen bütün haklarını kullanacaktır. Sokağa çıkmak gerektiğinde sokağa da çıkacak, anayasal çerçevede hakkını da hukukunu da arayacaktır. Kimi tehdit ediyorsunuz? Tehdidinizden geri adım atan, korkan namerttir. Biz Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile sokaklardayız, meydanlardayız. Siz bu milletin sesini duyun. Siz halkın feryadını duyun. Siz ezilenlerin feryadını duyun.” (ANKA)

