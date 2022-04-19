Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'ye: 'Sonuna kadar destekliyorum'

MHP'den ihraç edildikten sonraki süreçte, Cumhur İttifakı'yla ilgili yapmış olduğu eleştirilerle dikkat çeken Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bayramda Suriye’ye dönebilen Suriyeliler için yaptığı açıklamaya destek verdiğini belirtti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan sonra geri gönderilmelidir. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur" İfadelerini kullanmıştı.

'Sayın Bahçeli'yi sonuna kadar destekliyorum'

Bahçeli’nin eski yol arkadaşı Cemal Enginyurt da Bahçeli’nin bu sözlerine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla destek verdi.

"Bahçeli’yi bu konuda sonuna kadar destekliyorum” diyen Enginyurt'un paylaşımı şöyle:

“Sayın Devlet Bahçeli sığınmacılar için: Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmesine gerek yoktur demiş. Sayın Bahçeli'yi bu konuda sonuna kadar destekliyorum. Bayramda gidenin can ve mal tehlikesi yok demektir. Bayramları kutlu olsun. Güle güle gitsinler”