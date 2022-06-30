Cemaatteki üç video: Cemaati bir ölünün yönetmesine karar verildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından yaşanan koltuk savaşını köşesine taşıdı.

Terkoğlu, Ustaosmanoğlu'nun yerine geçen Hasan Kılıç'ı bazı isimlerin kabul etmediği, onun yerine ölen Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cemaati bir süre daha yönetmesine karar verildiğini aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Dün, cemaat içinde üç video dolaşımdaydı. Biri, her yerden kaldırılan, Cübbeli’nin yıllar önceki açıklamaları. Cübbeli, Mahmut Efendi’nin Hasan Kılıç’ın vekâleti hakkındaki fikrini değiştirdiğini söylüyordu. Yani Mahmut Efendi yerine Kılıç’ı bırakmamıştı.

İkincisi, bunu ispatlayan Mahmut Efendi’nin hastane görüntüsü. İsmail Saymaz’ın da yazısında bahsettiği videoda, Mahmut Efendi hasta yatağında, zorla da olsa, “yerine tayin ettiği birinin olmadığını” söylüyordu.

Üçüncü video ise yeni. Konuşan Cübbeli’ydi. Çözümü anlatıyordu. “Allah yolunda ölenlere ölü demeyin” sözünden hareketle, Mahmut Efendi’nin aslında ölü olmadığını anlatıyordu. Mahmut Efendi’nin hocası Ali Haydar Efendi’nin de öldükten sonra iki yıl cemaatini yönettiğini söylüyordu. Haliyle Mahmut Efendi de mezarından İsmailağa’yı yönetmeye devam edecekti. Hatta yaşarkenkinden daha iyi yönetecekti. Geçenlerde Cübbeli’nin rüyasına bile gelmişti.

Cemaatteki çatışmada bulunan çözüm bu...

Eğitimlerde, eskisi gibi rabıtalar, mezardaki Mahmut Efendi’ye yapılacak. Hem Cübbeli taraftarlarının hem Marifet Grubu’nun otoritesini sorguladığı Hasan Kılıç ise “rabıtasız şeyh” olarak “büyüklük” edecek.

İşin özünde, AKP’nin tercihi var. Seçime bir yıl kala, Milli Görüş kökenli dört ayrı siyasi parti muhalefette. Haliyle AKP, cemaatleri, özellikle de Milli Görüşçü İsmailağa’yı, sahipsiz bırakmak istemiyor. Kavgayı siyasetin bu kadar belirlemesinin nedeni de bu. Zira önümüzdeki seçim, İsmailağa’nın da diğer cemaatlerin de açıkça AKP’den yana tutum alması istenecek.

Ölüler konuşur mu? Elbette hayır. Aslında diriler sözlerini, itiraz edemeyen meçhullere söyletir."