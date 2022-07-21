Cemaatin yeni hedefi: Netflix

15 Temmuz darbe girişimine katılan Harp Okulu’nun Cemaatci öğrencileri için “Mavi Otobüs” adlı bir belgesel yayınlayan Cemaat'in uluslararası dizi ve film platformu Netflix’te yayınlatmak üzere yeni bir belgesel çekmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Cemaatin, KHK ile kamudan ihraç edilmiş ve ailesi cezaevinde bulunan Cemaatçiler için belgesel çekme hazırlığında olduğu iddia edildi.

İktidarın yayın organlarından olan ve eski cemaat destekçilerinden Yeni Şafak’ın haberinde, "Cemaatin çekeceği belgeseli, yüksek izleyici kitlesine sahip olan uluslararası dizi ve film platformu Netflix ve benzeri yayın platformlarında yayınlatmak için girişimlerde bulunacağı istihbarat birimlerince tespit edildi" denildi.