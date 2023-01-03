Cemaatin jandarma yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı kararı

Gülen Cemaati'nin Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca, Gülen Cemaati'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına mensup oldukları ve Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan sabit telefon hatları üzerinden "cemaatin sivil imamlarıyla irtibat sağladıkları" belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 1 teğmen ve 3 astsubay, 14 askeri öğrenci ve 4 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. (AA)

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