Cemaat'in gizli imamı MHP yöneticisi çıktı, ortalık karıştı

Cemaat'in 'mahrem' yapılanmasına ilişkin operasyonlara MHP'li bir yönetici eklenince ortalık karıştı.

MHP'nin Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Kaan Cengiz mahrem yönetici olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı, sonrasında itirafçı oldu. Ancak Cengiz'in MHP yöneticisi olduğunun öğrenilmesi üzerine bu durum gizlendi, dosyanın sessiz sedasız yürütülmesi kararı alındı.

t24'ten Tolga Şardan, operasyon sonrasında yaşananları köşesine taşıdı:

"Bir dönem Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra Ankara'daki Kara Harp Okulu'na geçen bir öğrencinin, FETÖ'nün mahrem imamlarının kullandığı ardışık telefon araması uygulaması kapsamında "örgütsel faaliyet içinde bulunduğu" anlaşıldı.

Aynı zamanda avukatlık yaparak hayatını kazanan şüpheli, MHP'nin Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Kaan Cengiz'di.

Cengiz, FETÖ'nün TSK'da en etkin olduğu dönemde 2008-2013 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördü. Ardından 2013'de başlaması gereken Kara Harp Okulu eğitimine hiç başlamadı.

Kendi ifadesine göre, intibak eğitimi sırasında yaşadığı "şok mangaları" olayları nedeniyle aynı yılın ağustos – eylül döneminde tazminatı ödeyerek Kara Harp Okulu'ndan ayrılıp yeniden sivil yaşama döndü.

Bu duruma karşın; soruşturmanın ön hazırlık aşamasında, Cengiz'in FETÖ içindeki faaliyetleri çerçevesinde "mahrem imam" sistemi içinde yer aldığı tespit edildi.

Cengiz'in askeri eğitim sürecinde 83 kez ankesörden arandığı, 258 kez karşı baz aramasının olduğu ve aramalardan 40'a yakınının "ardışık arama" olduğu belirlendi.

Ardışık aramalar sonrasında Cengiz'in henüz askeri okul öğrencisiyken "mahrem imama bağlı olarak cemaatin sohbet toplantılarına katıldığı" gün ışığına çıktı.

Elde edilen veriler doğrultusunda 8 Mart sabahı gözaltına alınan Cengiz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandı.

Bir anekdot vereyim. Hakkında "hedef şüpheli" konumuyla veri değerlendirmesi yapılan Cengiz'in, MHP'nin Ankara Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıkınca "küçük çaplı kriz" yaşandı.

FETÖ şüphelisi eski askeri okul öğrencisi, ne de olsa iktidar ortağı partide yönetici sıfatıyla aktif siyaset yapıyordu!

Cengiz'in MHP'li olduğu polis tarafından gizlendi.

Cengiz'in dosyası sessiz sedasız yürütülecekti. Neyse ki, emniyetten bir kaynağımın fısıldamasıyla sır ortadan kalktı.

Devam edeyim; MHP'li Cengiz, soruşturma kapsamında "itirafçı" oldu!

İfadesinde verdiği bilgiler doğrultusunda savcılığın kararıyla itirafçı yapıldı. Hakkında iddianame hazırlığı devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi'nde yargılama süreci başlayacak.

Öte yandan, Cengiz'e ait sosyal medya hesaplarında baktığımızda, MHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı görevinin devam ettiği görülüyor. Parti yönetiminin Cengiz'le ilgili bir tasarrufu var mı? Yok mu? Henüz belli değil."