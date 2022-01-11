Cemaat'in askeri yapılanmasına operasyon, 185 gözaltı kararı: Albay, yarbay ve binbaşı da var

Cemaat'in TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 40 ilde yapılan operasyonda, aralarında albay, yarbay, binbaşı, teğmen ve astsubayların yanı sıra darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri öğrencilerin de bulunduğu 185 şüphelinden 133'ü gözaltına alındı.

3'ü Albay, 2'si Yarbay, 7'si Binbaşı, 4'ü Yüzbaşı, 19'u Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 53'ü Astsubay, 10'u Uzman Çavuş rütbesinde; 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, biri Sahil Güvenlik Komutanlığına ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker şahıs ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheliden 133'ü yakalanıp gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. (İHA)