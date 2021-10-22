Cemaate rehberlik operasyonu: 17 gözaltı

Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak 'FETÖ'nün rehberlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 şahsın daha önce haklarında adli işlem bulunmadığı ve 6 şahsın halen kamu görevlisi olarak aktif görev yaptığı öğrenildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 18 şahıstan 17’si gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

Bugün farklı illerde yapılan operasyonlarda 125 kişi daha gözaltına alınmıştı.