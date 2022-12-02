Cemaatçi Önder Aytaç’tan kaset itirafları: Biz yaptık

Fethullah Gülen'in yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla birlikte Cemaat içinde iktidar kavgası giderek büyüyor. Birden fazla kanat olan Cemaat'te kavga sosyal medyaya taşındı. Firari Cemaatçi Önder Aytaç ile Mustafa Yeşil ve Mustafa Özcan'a bağlı örgüt üyeleri Twitter'dan birbirlerine girdi.

Bu yaşanan kavgada Önder Aytaç önemli bir itirafta bulundu.

Cemaatin sürekli reddettiği kaset kumpaslarını örgütün yaptığı söyledi.

Önder Aytaç, "Ve çok üzgünüm bunu söylerken ama MHP milletvekillerinin kasetlerini de, Cübbeli Ahmet Hoca’nın kasetlerini de, Kemalettin Özdemir’in ve Deniz Baykal’ın kasetlerini de ortaya saçan asla ve asla cemaat değil ama cemaatin içinde odaklanmış ve 'menfi mesulleri'ni idare eden ve yönlendiren derin pisliklerle ilişki içinde olan Mustafa Yeşil ve Temel Alsancak çetesidir" diye yazdı.

İşte o tweetler: