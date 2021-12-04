Cemaatçi isim Cemaat'teki büyük kavgayı yazdı: 'Yemeyecekleri halt yok'

Fethullah Gülen'in hasta olduğu, zehirlendiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Cemaat'te Gülen sonrası için kavga büyüyor.

Firari Cemaatçilerden olan Önder Aytaç, yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

"Hizmet Hareketi içinde ve Hocaefendi'nin de kaldığı kampta da etkin olan mahrem yapılarla ilgili genişçe bir ekip -ki bunların başında M.Y., M.Ö. vb çekiyor- bütün büyük abilerin telefon konuşmalarını yazışmalarını kaydetmiş, kopyalamış çözmüş ve arşivlerini ABD'ye taşımış" diyen Aytaç, "Şimdi ise ali heyeti ve hizmetteki üst düzey yöneticileri etkilemek ve vazgeçilmezlik için ve heyet içi mücadeleyi depreştirmek için, bu büyüklere el altından birbirlerini dinlemelerini veriyorlar. Fitne ateşine en tepede odun taşıyorlar" ifadesini kullandı.

Aytaç, "Bu birbirine karşı sözde iki ekip iktidar müdalesi ve hocaefendi sonrası için yemeyecekleri halt yok" dedi.

Aytaç'ın hedef aldığı ismin Mustafa Özcan olduğu belirtiliyor.