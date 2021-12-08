Cemaatçi Enes Kanter'den şaşırtmayan destek açıklaması

Cemaatçi NBA oyuncusu Enes Kanter, ABD destekli Venezuela muhalefeti için bir destek videosu yayınladı.

Videoda ABD kuklası muhalefet lideri Juan Guaido'ya desteğini açıklayan Kanter, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "diktatörlük"le suçladı.

Maduro'yu, "halkına karşı işkence uygulamakla" suçlayan Cemaatçi Kanter, Maduro'nun yolsuzluk ve narkoterörizm şüphelisi olduğunu iddia etti.

ABD kuklası Guaido'nun diktatörlüğe karşı mücadele ettiğini öne süren Kanter, "Kendisi şu anda her gün mücadele eden ve demokrasi için savaşan birçok Venezuelalının sesi. Onlara destek olmak için harekete geçmeliyiz. Venezuela halkına yardım etmenin zamanı. Adaletlerine ve özgürlüklerine kavuşmalarını sağlamanın zamanı. Venezuela'nın halkını kurtarmak, ülkesini yeniden inşa etmek ve bu trajediyi durdurmak için özgür ve adil bir başkanlık seçimine ihtiyacı var. Diktatör Maduro'nun yaptıkları için uluslararası adalet sistemi tarafından cezalandırılması gerekiyor" diye konuştu.

Kanter'in videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Guaido'ysa,"Venezuela'nın demokrasiyi yeniden kazanmak için verdiği mücadeleye destek olduğun için ve sesimizi dünyaya duğurduğun için teşekkürler Enes Kanter. İnsanların haklarına destek veren, gerçeği korkusuzca savunan senin gibi daha çok sese ihtiyacımız var" dedi.