Cemaat üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolcu gözaltına alındı

Fethullah Gülen'in cemaatine üye olduğu gerekçesiyle daha öncesinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski futbolcu Ersin Güreler gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Cemaatin futbol yapılanması davasında yargılanan eski futbolcu Ersin Güreler, "Bank Asya’da hesabı olduğu ve örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan olduğu tespit edildiği" gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasının çarptırılmıştı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre Güreler’in cezası üst mahkeme tarafından kesinleşti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri eski futbolcuyu Beylikdüzü'ndeki ikametinde dün gözaltına aldı.

Önce emniyete götürülen Güreler daha sonra Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.