Cemaat toplantılarına katılmadı, görev yeri değiştirildi: Hastane yöneticilerine tazminat davası

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Melike Çatal, yapılan bazı hukuksuzluklara ve usule aykırı uygulamalara itiraz etmesi ve cemaat ile tarikat toplantılarına katılması yönündeki telkin ve baskılara olumsuz yanıt vermesi nedeniyle 2015 yılından itibaren kesintisiz olarak asıl görev yeri dışında görev tanımına uygun olmayan yerlere gönderildiği iddia edildi.

Çanakkale Özel Haber'de yer alan habere göre, ÇOMÜ Hastanesi çalışanı Genel Sağlık İş Sendikası İşyeri Temsilcisi olan Çatal, yönetim tarafından kendisine verilen cezaların ve görev yeri değişikliğinin iptali için Çanakkale İdare mahkemesine açtığı davayı kazanmış ancak geri döndükten kısa bir süre sonra hukuk hiçe sayılarak yeniden ÇOMÜ Ağız ve Diş Sağlığı uygulama ve Araştırma Merkezine naklen atanmıştı.

Rektör ve başhekim dahil 26 kişiye dava açtı

Kendisine uygulanan baskı ve uygulamalara yönelik çok sayıda dava açtığı öğrenilen anestezi teknikeri Çatal, hakkını aramak için bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Melike Çatal, başta ÇOMÜ Rektörü Prof Dr. Sedat Murat, eski Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Genel Sekreter Ayhan Monus ve eski Başhekim, yeni rektör yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur ile ÇOMÜ Hastanesi Başmüdürü Serap Yontar olmak üzere üniversite ve hastanede görevli 26 kişiye, mobbing şiddetinden doğan zararların tazmini amacıyla tazminat davası açtı.

2021/89 nolu dava dosyasının ilk duruşması önce ki gün Çanakkale Adliyesinde görüldü. Mahkeme çıkışı açıklamada bulunan dava avukatı Dilara Özdemir; “Duruşmaya Davacı müvekkilim Melike Çatal ile birlikte katıldık, davalılardan ise 9 kişi ile davalı vekilleri katıldı. Davalıların usul, zaman aşımı, husumet itirazlarının reddine karar verilerek, ön inceleme duruşma tutanağı düzenlendi tahkikata geçildi. Bu bizim için bir kazanımdır. Mücadelemiz devam etmektedir. 14.06.2022 günü saat 11.30 da bir sonraki celsemiz gerçekleşecek” dedi.

Bir kez daha görev yeri değiştirildi

Açtığı bu davanın haksız olduğunu iddia ederek tutanak tutan davalıların, Melike Çatal’ın görev yerini bir kez daha değiştirerek diş hekimliği fakültesi hastanesine atanmasına sebep olduklarını vurgulayan Av. Özdemir; “Savunması ve beyanı alınmayan müvekkilimin direk görev tanımına uygun bir alan bulunmayan yeni iş yerine atanması hukuka ve usule aykırıdır. Açıkça görüldüğü üzere mobbing şiddeti dolayısıyla da telafisi zor maddi ve manevi zararlar oluşmaya devam etmektedir. Ancak biz yılmadan haklı mücadelemize devam edeceğiz. Ayrıca diğer hukuki yollara başvurma haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiriyoruz. Mücadelemizi takip etmeniz bizim için manevi olarak çok önemlidir" dedi.