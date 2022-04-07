'Tarikata katıldılar' iddiasına ilişkin konuştu: Bu makam bize hediye edildi

Eşi Neslihan Atagül ile birlikte Bektaşi tarikatına katıldıkları iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Kadir Doğulu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tarikat iddialarına ilişkin konuşan Doğulu, “Bu bir maneviyat. Biz de çok değerli bir söz var; parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bize bu makam hediye edildi... Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam" dedi.

"Tarikat ismi Türkiye'de maalesef çok kirletildi. Çocukluk yıllarımda, 90'larda karanlık odalardan çıkan manyak insanlar. Onlar tarikatın güzelliğini kullandı, insanların maddi manevi enerjisini sömürmek için kurulmuş bir yer durumuna düşürdüler" diyen Doğulu, şöyle konuştu:

"Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar, oyalamaz, gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bir gün gelin, aynı sofrayı paylaşalım, mesleğinizi bir kenara bırakın, muhabbet edelim. Bu makam, Bektaşilik benden önce de vardı benden sonra da var olacak, burası bir okul.”