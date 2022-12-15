'Cemaat kadrolaşması var' diyen akademisyene açılan iftira davasında takipsizlik kararı

Amasya Üniversitesi'nde tarikat kadrolaşması olduğunu ifade eden akademisyen Girayalp Karakuş'a, Rektörlük tarafından açılan 'iftira' davasında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ihbar şikayet ve hak arama hürriyeti çerçevesinde olduğunu belirtti.

Öte yandan Rektörlük, Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.

Ne olmuştu?

Karakuş, Amasya Üniversitesi'nde son rektörün atanmasını takiben ciddi bir cemaat kadrolaşmasının olduğunu iddia etmişti.

Karakuş, basına verdiği demeçte, "Amasya Üniversitesi'nden FETÖ'cülükten atılan daha sonra itirafçı olan Kıyan Salt adında bir araştırma görevlisi ihbar eden İbrahim Serbestoğlu'nu FETÖ'cülükle suçlamıştır. Bu kişinin sosyal medya hesaplarına bakılabilir" demişti.

Öte yandan 2019'da atanan rektörü Süleyman Elmacı göreve geldiğinden beri üniversiteyle ilgili çok sayıda iddia gündeme geldi. İskenderpaşa Cemaati’ne bağlı Hakyol Vakfı’na üye olduğu söylenen üniversite rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'nın göreve geldikten sonra okulda kadrolaştığı iddia edildi.

Sık sık Akit TV'ye konuk olan Elmacı göreve geldikten sonra 4 akademisyen ihraç edildi. Taşova'lı Elmacı'nın aynı köyden çok sayıda "tanıdığını" üniversiteye aldığı öğrenildi. Elmacı, daha önce Tokat’ın Niksar İlçesi Niksar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde memur sayman olarak çalışan köylüsü Duran Çuhadar'a okulda çeşitli görevler verdi. Ardından Çuhadar’a özel kadro açarak genel sekreter yardımcılığına getirdi.