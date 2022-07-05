'Cemaat içerisinde gizli bir örgüt kurduk'

Gülen Cemaati'nden ayrılan isimlerden Vahdettin Polat, cemaat içerisindeki ağ ve istihbarat yapılanmasına ilişkin yeni iddialarda bulundu.

Polat, Alman televizyon ağı SWR'ye yaptığı açıklamada, Cemaat içerisinde oluşturulan "Hususi Hizmet" adlı bir gizli gözetim sisteminin mensubu olduğunu ileri sürdü. Gözetim sistemi içerisinde 2016'ya kadar 12 yıl boyunca kaldığını söyleyen Polat, "Gizli bir gündemimiz vardı. Çok sistematik ve planlı kullandığımız bir gözetim sistemi kurmuştuk" dedi.

Polat, "Görevim, ordu mensuplarıyla bir araya gelip onlara göz kulak olmaktı, dertlerini dinlemek ve onları düzenli olarak ziyaret etmekti. Bir tür dini öncülük göreviydi" diye konuştu. Polat, sistemin bir "klasik gizli servis" metoduyla çalıştığını ifade etti.

2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan Polat, ardından Cemaat'ten ayrılmıştı. 2019 yılında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Polat, Temyiz Mahkemesi'nin nihai kararına kadar tutuksuz yargılanıyor.

Gülen Cemaati mensuplarından Önder Aytaç da, kanala yaptığı açıklamada, Cemaat içerisindeki söz konusu gizli yapılanmayı doğruladı. "Hususi Hizmet"in dünyanın çeşitli ülkelerinde faal olduğunu söyleyen Aytaç, yapının Gülen Cemaati'nin örgüt yapısının yüzde 5'ini oluşturduğunu tahmin ettiğini söyledi.