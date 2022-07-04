Cübbeli Ahmet ile İsmailağa cemaati arasında 'kadınlar cenazeye katılmasın' tartışması

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazına kadınların katılmaması istenmişti. Cemaatten yapılan açıklamada, "Mahmud Efendi Hazretleri hanımların cenazelere katılmalarına râzı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur" denilmişti.

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen gerici Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların cenazeye alınmamasını yayımladığı "Haftanın Sohbeti" adlı videoda eleştirdi. Ahmet Mahmut Ünlü, "Kadınlar niye davet edilmedi diye furya kopardılar. Tabi İsmailağa'nın yazısı da yanlış oldu. Mahmut Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir. Kadınla erkeklerin karışmasına karşıdır. İzdiham olacağı için kadınların gelmemesi uygun olmuştur. İlan doğru ama Mahmut Efendi karşıdır dersek olmaz. Kadınların cenazeye katılmasına karşı olanlar vahabilerdir" dedi.