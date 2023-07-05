Cemaat davasında yeni gelişme: Hapis cezası istendi

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında "FETÖ" iddialarında bulunan Ümit Özat’a, "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Odatv'nin haberine göre, Hazırlanan iddianamede, Özat’ın Emre Belözoğlu hakkında yaptığı paylaşımlara yer verildi. İddianamede ifadesine de yer verilen Ümit Özat, paylaşımların kendisine ait olduğunu söyleyerek, “Söylediğim şeyler doğrudur. Bu nedenle suç işlediğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Özat, 2022 yılında "3F Spor" isimli Youtube kanalında katıldığı bir program sırasında, Emre Belözoğlu hakkında "...kimi kandırıyorsun sen, sen Uğurla çalışıyorsun, öbürü Emre Belözoğlu ile çalışıyor ondan sonra ikiniz de çıkıp diyorsunuz ki futbolda FETÖ var bunlar FETÖ'nün mimarı, Uğur ile Emre mucidi" ifadelerini kullanmıştı.