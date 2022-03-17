Cemaat davasında Adil Öksüz'ün yakınlarına beraat kararı

Sakarya'da Gülen Cemaati'ne dönük soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan ve eşi Alişan Alişan'ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Bir önceki duruşmada, iki sanığın ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, ayrıca Naciye Alişan için "Anayasayı ihlal suçundan şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatı" istenmişti.

Duruşmada, sanıkların avukatı, somut ve yeterli delil toplanamadığından her iki kişinin de beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların hakkında kamu davası açılmış olsa da delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. (İHA)