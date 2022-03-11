Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun 'FETÖ'den beraat etti

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, “FETÖ'ye yardım” ve “FETÖ propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sabri Uzun ve avukatları katıldı. Uzun'un avukatı, "müvekkilinin üzerine atılı suçlamaların herhangi bir somut delile dayanmadığını" belirterek beraatini istedi.

İHA'nın haberine göre, mahkeme Sabri Uzun hakkında beraat kararına hükmetti.

Uzun, sosyal medya paylaşımlarında "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği", "terör örgütü propagandası yaptığı" ve "örgüte yardım ettiği" iddialarıyla, 23 Nisan 2019'de gözaltına alınmış, 8 Temmuz 2019'da görülen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.