Cem Yılmaz'dan Hepsijet işçilerine destek

Komedyen Cem Yılmaz, kargo şirketi Hepsijet çalışanlarına sosyal medyadan destek verdi.

Yılmaz, "Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir" dedi. Cem Yılmaz Hepsijet etiketini kullanarak, "İlgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur" ifadesini kullandı.

Hepsijet çalışanlarına 2022 için önerilen 1 liralık zamma karşı işçiler bugün öğle saatlerinde kontak kapatmıştı.