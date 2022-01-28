Cem Yılmaz'dan Hepsijet işçilerine destek

1 liralık zam teklifine karşı kontak kapatan Hepsijet işçilerine Cem Yılmaz'dan destek geldi. Yılmaz, 'Benim yerim çalışanın yanıdır' dedi.

Haber Merkezi

Komedyen Cem Yılmaz, kargo şirketi Hepsijet çalışanlarına sosyal medyadan destek verdi.

Yılmaz, "Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir" dedi. Cem Yılmaz Hepsijet etiketini kullanarak, "İlgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur" ifadesini kullandı.

Hepsijet çalışanlarına 2022 için önerilen 1 liralık zamma karşı işçiler bugün öğle saatlerinde kontak kapatmıştı.

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