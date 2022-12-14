Cem Yılmaz: Politika yok ki mizahı olsun

Cem Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alınan hapis cezası ve siyasi yasak kararını takiben bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kalkınma süperdi… Adalet zaten… Bu “Her toplum hakettiği gibi yönetilir” sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun! Laba luba hep ikisi de. Acı bir tablo" ifadelerini kullandı.