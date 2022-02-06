Cem Yılmaz: Hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye'deki ekonomik durum ve art arda gelen zamlarla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor!! Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler."