Cem Uzan'ın Galatasaray'a yaptığı teklif belli oldu

Cem Uzan, Galatasaray'a 90 milyon avroluk bir sponsorluk teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Fransa'da yaşayan Genç Parti'nin onursal genel başkanı Cem Uzan, Galatasaray'a 90 milyon avroluk bir sponsorluk teklifinde bulunduğunu açıkladı.,

Uzan teklifi Galatasaray yönetimine ilettiğini belirtirken, yanıt beklediğini dile getirdi.

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