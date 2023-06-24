Fransa'da yaşayan Genç Parti'nin onursal genel başkanı Cem Uzan, Galatasaray'a 90 milyon avroluk bir sponsorluk teklifinde bulunduğunu açıkladı.,
Uzan teklifi Galatasaray yönetimine ilettiğini belirtirken, yanıt beklediğini dile getirdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Cem Uzan'ın Galatasaray'a yaptığı teklif belli oldu
Cem Uzan, Galatasaray'a 90 milyon avroluk bir sponsorluk teklifinde bulunduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Fransa'da yaşayan Genç Parti'nin onursal genel başkanı Cem Uzan, Galatasaray'a 90 milyon avroluk bir sponsorluk teklifinde bulunduğunu açıkladı.,
Uzan teklifi Galatasaray yönetimine ilettiğini belirtirken, yanıt beklediğini dile getirdi.