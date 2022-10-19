Cem Uzan'dan Erdoğan'a: 'Beyefendi, Anayasa’yı çiğnemeye yeltenmeyin'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Erdoğan’ın aday olmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Cem Uzan, “Beyefendi, Anayasa’yı çiğnemeye yeltenmeyin. Kanunlar hepimiz için geçerli” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Tuba Emlek’in Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu ‘Ne Oluyor’ programına konuk olan Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, Erdoğan’ın hukuken aday olamayacağını belirtti. Uzan, “Cumhur İttifakı’nın adayı kim? Bahçeli’nin ‘Adayımız Erdoğan’ demesi, Cumhur İttifakı’nı bağlamaz. Cumhur İttifakı’nın ana gövdesi AK Parti’dir. Erdoğan’ın bugün ‘Ben adayım demesi, ben Anayasa’yı çiğneyeceğim’ demektir. Siz Anayasa’nın ikinci maddesini bile çiğner hale geliyorsunuz, sadece 101’i değil. Dikkat etsin herkes, kanunlar hepimiz için geçerli… Benim Erdoğan’a naçizane tavsiyem, beyefendi Anayasa’yı çiğnemeye yeltenmeyin” diye konuştu.

Uzan, “Anayasa’nın 101. Maddesi’ne göre 1 kişi en fazla 2 kişi seçebilir. Bu anayasayı yazdıran, yazdırtan ve yürürlüğe koyan Sayın Erdoğan’ın kendisidir. Kendi yazdırttığı Anayasa’yı okumamış olduğunu düşünmek istemiyorum. Resmi olarak ben adayım dediği an, Anayasa suçu işlemiş olacak. Buna herhangi bir şekilde YSK’da evet diyen herkes de anayasa suçu işlemiş olacak. Bu süreçteki tablo Türkiye’nin bir hukuk devleti olup olmadığını gösterecektir. Anayasa ya vardır ya yoktur. Anayasa’nın şu maddesi benim hoşuma gidiyor uygulayalım, bunu sevmedim uygulamayalım demek gibi bir lüksünüz yoktur” dedi.

'Sen bakkal yönetemezsin'

Uzan, “Ben ekonomistim diyorsun, sen bakkal yönetemezsin be kardeşim! Senin elinde Merkez Bankası’nın para makinası olmasın, senin elinde 100 senelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarının alın teriyle kurdukları tesisleri sata sata çarçur ettiğin dövizler olmasa, 100 senelik Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurt dışı piyasalarındaki itibarı olmasa, senin o beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk, senin beğendiğin Abdülhami’in, Vahdettin’in borçlarını ödedi. Siz hala onlara hayranlık gösterin, senin rakamlarının ne kıymet-i harbiyesi var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na ‘sansür yasası’ tepkisi

Sansür yasası üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Uzan, “Eğer sen gerçekten ana muhalefet lideriysen, Amerika ziyaretini bir hafta, 15 gün ertelersin. Kimse Türk milletinin serbest iradesi yerine karar veremez, Amerika da veremez. Sen sansür yasası geçerken neden Meclis’te değildin kardeşim? Efendim bizim oyumuz yetmeyecekti… Senin oyun yetmeyebilir, sen muhalefet olarak muhalefet görevini yapacaksın. Protestonu edeceksin, yürüyüş, miting yapacaksın. Gazetecileri toplayacaksın. Ortadan kaybolup Amerika’ya gidemezsin” dedi.